Десна все еще рассчитывает получить свой процент от продажи Мудрика в Челси
Президент Десны говорит, что юристы работают в этом направлении
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Президент "
"Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с "Челси" сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего", - рассказал Левин.
Напомним, что Мудрик выступал за "Десну" на правах аренды в первой половине сезона 2020/21. Позже, в январе 2023 года, "Челси" приобрел его у "Шахтера" за 70 миллионов евро + 30 миллионов возможными бонусами, а "Десне" полагается определенный процент от этой суммы за "воспитание" молодого игрока.
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