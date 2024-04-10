  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Десна все еще рассчитывает получить свой процент от продажи Мудрика в Челси
В тренде

Десна все еще рассчитывает получить свой процент от продажи Мудрика в Челси

Наши за границей
Обновлено

Президент Десны говорит, что юристы работают в этом направлении

Десна все еще рассчитывает получить свой процент от продажи Мудрика в Челси

фото из свободных источников

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, что клуб еще не получил свой процент от продажи украинского вингера Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси", но продолжает работать в этом направлении.

"Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с "Челси" сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего", - рассказал Левин.

Напомним, что Мудрик выступал за "Десну" на правах аренды в первой половине сезона 2020/21. Позже, в январе 2023 года, "Челси" приобрел его у "Шахтера" за 70 миллионов евро + 30 миллионов возможными бонусами, а "Десне" полагается определенный процент от этой суммы за "воспитание" молодого игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Забарный провел больше всего игрового времени в сезоне в топ-5 лигах среди игроков до 21 года
yellow-arrow
Неудачная игра Лунина в матче с Сити не повлияла на решение руководства Реала продлить с ним контракт
yellow-arrow
Бенфика – Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Десна (Чернигов) Челси (Лондон) Владимир Левин Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Петруха
10.04.2024 в 19:04
Щас, Дарья Палкинд отдаст денюжку, не в этой жизни!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Петруха
10.04.2024 в 19:04
Щас, Дарья Палкинд отдаст денюжку, не в этой жизни!
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.04.2024 в 18:50
Ідіоти, він же був в Десні у оренді, на відміну від Ярмоленка, за якого отримали гроші від БД та ВХЛ.
Ответить
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
10.04.2024 в 18:27
мудрик воспитанник десны?мало кто у кого играет в аренде?
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости