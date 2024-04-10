Десна все еще рассчитывает получить свой процент от продажи Мудрика в Челси

Президент " Десны " Владимир Левин рассказал, что клуб еще не получил свой процент от продажи украинского вингера Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси", но продолжает работать в этом направлении.

"Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с "Челси" сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего", - рассказал Левин.

Напомним, что Мудрик выступал за "Десну" на правах аренды в первой половине сезона 2020/21. Позже, в январе 2023 года, "Челси" приобрел его у "Шахтера" за 70 миллионов евро + 30 миллионов возможными бонусами, а "Десне" полагается определенный процент от этой суммы за "воспитание" молодого игрока.