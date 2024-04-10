Малуда: Когда наблюдаешь за игрой Мудрика, невольно чувствуешь, что на него есть давление
Флоран советует Михаилу играть более расслаблено
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Челси" Флоран Малуда порассуждал об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.
"У Мудрика определенно есть потенциал, чтобы в будущем стать большим игроком для "Челси". Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он - главный игрок, главный герой. В "Челси", я думаю, он борется с тем, что он не является ведущим игроком, но у него правильное отношение, и он показал стойкость в этом сезоне, потому что он определенно совершенствуется.
У него есть талант, мастерство и способность стать основным игроком "Челси". Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда, как игроку, приходится жертвовать своими талантами и больше поддерживать других.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Я думаю, он мог бы оказывать гораздо большее влияние на команду, если бы был немного более расслабленным. Когда наблюдаешь за его игрой, невольно чувствуешь, что на этого игрока есть давление, и я думаю, что ему нужно найти способ справиться с этим давлением. Это поможет ему играть на том же уровне, на котором он играет в сборной Украине и за "Челси", - рассказал Малуда.
Напомним, что в текущем сезоне Михаил провел за Челси 33 матча, в которых отличился шестью голами и тремя ассистами.
Популярное сейчас
- Эстонский футболист отказался от капитанской повязки в сборной после своих высказываниях о войне России с Украиной
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО