Малуда: Когда наблюдаешь за игрой Мудрика, невольно чувствуешь, что на него есть давление

Экс-игрок "Челси" Флоран Малуда порассуждал об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"У Мудрика определенно есть потенциал, чтобы в будущем стать большим игроком для "Челси". Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он - главный игрок, главный герой. В "Челси", я думаю, он борется с тем, что он не является ведущим игроком, но у него правильное отношение, и он показал стойкость в этом сезоне, потому что он определенно совершенствуется.

У него есть талант, мастерство и способность стать основным игроком "Челси". Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда, как игроку, приходится жертвовать своими талантами и больше поддерживать других.