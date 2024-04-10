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Малуда: Когда наблюдаешь за игрой Мудрика, невольно чувствуешь, что на него есть давление

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Флоран советует Михаилу играть более расслаблено

Малуда: Когда наблюдаешь за игрой Мудрика, невольно чувствуешь, что на него есть давление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Челси" Флоран Малуда порассуждал об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"У Мудрика определенно есть потенциал, чтобы в будущем стать большим игроком для "Челси". Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он - главный игрок, главный герой. В "Челси", я думаю, он борется с тем, что он не является ведущим игроком, но у него правильное отношение, и он показал стойкость в этом сезоне, потому что он определенно совершенствуется.

У него есть талант, мастерство и способность стать основным игроком "Челси". Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда, как игроку, приходится жертвовать своими талантами и больше поддерживать других.

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Я думаю, он мог бы оказывать гораздо большее влияние на команду, если бы был немного более расслабленным. Когда наблюдаешь за его игрой, невольно чувствуешь, что на этого игрока есть давление, и я думаю, что ему нужно найти способ справиться с этим давлением. Это поможет ему играть на том же уровне, на котором он играет в сборной Украине и за "Челси", - рассказал Малуда.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил провел за Челси 33 матча, в которых отличился шестью голами и тремя ассистами.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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