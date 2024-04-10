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Кухаревич восстановился после травмы, впервые за 1,5 месяца попал в заявку Суонси на матч Чемпионшипа

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Украинец остался в запасе Суонси на матч против Сток Сити

Кухаревич восстановился после травмы, впервые за 1,5 месяца попал в заявку Суонси на матч Чемпионшипа

Фото Swansea City Football Club

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Суонси" Николай Кухаревич восстановился после травмы и попал в заявку своей команды на матч 42-го тура Чемпионшипа против "Сток Сити".

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Украинец, который не играл с конца февраля, остался в запасе на этот матч.

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Всего в текущем сезоне 22-летний украинец провел за "лебедей" 13 матчей, в которых забил 1 гол, но в 2024 году только дважды выходил на поле.

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