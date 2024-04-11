  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя
В тренде

Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя

Наши за границей
Обновлено

2:1

Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

11 апреля, состоялся матч четвертьфинала Лиги Европы "Бенфика" - "Олимпик Марсель" (2:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

Читайте такжеЧетвертьфиналы ЛК и ЛЕ, а также репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.6 (sofascore) и 5.9 (whoscored). Лучшим в команде Анатолия оказался Анхель Ди Мария. Он получил 7.8 и 7.7 соответственно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, совершил 1 сейв, отдал 19/20 (95%) точных передач и в целом сделал 28 касаний к мячу.

Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя - изображение 1
Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
yellow-arrow
Экс-спортдир Заглембе: Хулиганы кричали украинцам уе@@@ать в Украину, а тренерам - в Беларусь
yellow-arrow
Хацкевич: Нападение на тренировке заставило меня принять решение покинуть Заглембе
Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон) Марсель Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости