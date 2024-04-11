Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя

11 апреля, состоялся матч четвертьфинала Лиги Европы "Бенфика" - "Олимпик Марсель" (2:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.6 (sofascore) и 5.9 (whoscored). Лучшим в команде Анатолия оказался Анхель Ди Мария. Он получил 7.8 и 7.7 соответственно.

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За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, совершил 1 сейв, отдал 19/20 (95%) точных передач и в целом сделал 28 касаний к мячу.