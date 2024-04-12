Хацкевич: Работать в Польше? В других клубах не бьют тренеров
Тренер высказался относительно своего будущего после отставки из "Заглембе"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич признался, будет ли он работать в Польше после скандала с нападением на него со стороны фанатов.
- Хотите продолжать работать в Польше?
- Почему нет?
- Вас не оттолкнул инцидент на тренировке? Такие ситуации в Польше случаются и в других клубах.
- Относительно ваших слов могу в шутку сказать, что по крайней мере, в других клубах не бьют тренеров.
Это правда, поэтому они иногда бьют игроков.
Этот инцидент не повлиял на мое общее впечатление о Польше, какая там атмосфера, как там поддерживают команды. А люди, которые пришли на тренировку "Заглембе", даже не знали своих футболистов, - отметил Хацкевич.
Популярное сейчас
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Трубин побеждает, Ливерпуль шокирован на Энфилде, а Цыганков снова с травмой. Главные новости за 11 апреля
- А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО