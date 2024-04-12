Хацкевич: Работать в Польше? В других клубах не бьют тренеров

Экс-тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич признался, будет ли он работать в Польше после скандала с нападением на него со стороны фанатов.

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- Хотите продолжать работать в Польше?

- Почему нет?

- Вас не оттолкнул инцидент на тренировке? Такие ситуации в Польше случаются и в других клубах.

- Относительно ваших слов могу в шутку сказать, что по крайней мере, в других клубах не бьют тренеров.

Это правда, поэтому они иногда бьют игроков.

Этот инцидент не повлиял на мое общее впечатление о Польше, какая там атмосфера, как там поддерживают команды. А люди, которые пришли на тренировку "Заглембе", даже не знали своих футболистов, - отметил Хацкевич.