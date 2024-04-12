"Мы не могли потратить даже тысячу евро на аренду игроков", - Хацкевич пояснил свой провал в Заглембе

Бывший главный тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал, почему команда под его руководством давала такие слабые результаты.

- Осенью "Заглембе" уже было на последнем месте, но под вашим руководством результаты были еще хуже – вы набрали всего два очка в шести матчах.

- Трансферы, которые должны были быть осуществлены, не состоялись. Игроки, которые должны были прийти, не пришли в клуб. Мы брали игроков, которые были свободными агентами, потому что их счета были заблокированы. Почему мы не могли взять игроков, которых хотели? Потому что мы даже не могли потратить тысячу евро на аренду игроков.

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– Поэтому вы наняли игроков в агентстве ProStar?

– Сначала мы искали усиление на польском рынке. У нас хорошие контакты и хорошие друзья: кто тренер, кто агент. Я позвонил им, они помогли мне, сказали, кого я могу взять. С польского рынка мы взяли Яноту, Сокола и Кирейчика. Они пришли бесплатно. Тогда мы взяли Реми, опытного футболиста с историей в "Легии", но в последнее время без клуба. Это четыре игрока, ни один из них не в ProStar.

Мне позвонил украинский футболист Алеша Довгий и предложил свои услуги. Я его давно знаю и он мне был нужен. Это тот воин, который не убирает ноги. Он тоже не был из ProStar. Сухоцкого мне подсказал польский агент, а не ProStar, вратарь Шевченко действительно является клиентом ProStar. Что касается Поляруса, то я позвонил Мариушу Левандовскому (тогдашний тренер "Термалики" – прим.) и я сказал Мариушу, что у него в команде есть игроки, которые могут помочь нашей команде, но мы не можем за них платить.

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Мариуш сказал, что мне пришлось самому общаться с Полярусом. Я его знал, потому что работал с ним в резерве "Динамо". Мы договорились, что если он договорится с "Термаликой" и Мариушем, он может приехать. Через две недели он позвонил и сообщил, что договорился с клубом. Итак, сколько игроков пришло из ProStar? Я также не являюсь клиентом ProStar, не имею с ним договора. Я общался с Вадимом [Шаблием], потому что у него много игроков, но игрокам, которых мы хотели взять с ProStar, нужно было платить, и у них были высокие финансовые требования. Мы привлекли игроков, которых могли, – сказал Хацкевич.

Также на вопрос об игроках ответил бывший спортивный директор клуба Михаил Залевский.

– По данным известного сайта Transfermarkt, Сухоцкий и Полярус также являются игроками ProStar.

- Возможно, у них были какие-то контакты с этой компанией, но Сухоцкого рекомендовал польский агент, а Поляруса рекомендовал Мариуш Левандовский. Кроме того, я не очень верю, что Сухоцкий действительно игрок ProStar. Вы не можете полностью доверять Transfermarkt. Иногда, согласно данным сайта, футболист стоит миллион евро, но на самом деле никто не заплатит за него 200 тысяч.

– Но на официальном инстаграм-профиле этого агентства есть ссылка на Transfermarkt, где указаны игроки, связанные с этим агентством.

– На самом деле из этого агентства мы взяли только Шевченко, который готовился к сезону с "Шахтером". Это нетрудно проверить, просто спросите у Сухоцкого или ProStar, кто с кем договаривался и как подписывал контракт с "Заглембе". В современном мире все легко проверить, мы работаем открыто и честно.