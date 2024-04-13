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Коваленко в пятый раз подряд не выйдет в старте Эмполи на матч Серии А

Наши за границей

В двух последних матчах он вообще не играл

Коваленко в пятый раз подряд не выйдет в старте Эмполи на матч Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32 тура чемпионата Италии "Лечче" встретится с "Эмполи". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет матч с замены.

Предыдущие два поединка он провел на скамье для запасных. Последний раз хавбек выходил в старте 3 марта против "Кальяри".

Перед этим матчем "Лечче" находится на 14 месте Серии А, а "Эмполи" идет 16-м. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Встреча начнется в 16.00.

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Виктор Коваленко Эмполи Лечче
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Источник:
Seria A
Опубликовал: Максим Кучер
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