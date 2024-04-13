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Очередной гол Довбика. Жирона открывает счет в матче против Атлетико Мадрид. Видео

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Обновлено

Эпизод проверен на ВАР, офсайда не было

Очередной гол Довбика. Жирона открывает счет в матче против Атлетико Мадрид. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" встретилась с мадридским "Атлетико"

На четвертой минуте матча, украинец Артем Довбик идеально открылся на дальней штанге во время атаки гостей и замкнул прострел от Коуту.

Напомним, это 17-й гол украинца в сезоне. Сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.04.2024 в 15:29
Матч про ЛЧ! Бо лише виграш Атлетика дає йому хоч якісь шанси зачепитися за четверте місце.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.04.2024 в 15:29
Матч про ЛЧ! Бо лише виграш Атлетика дає йому хоч якісь шанси зачепитися за четверте місце.
Ответить
0
0

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