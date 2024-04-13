Довбик стал единоличным лидером бомбардирской гонки чемпионата Испании
Перегнал всех звезд
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Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик отличился голом в матче 31 тура Ла Лиги против "Атлетико" уже на четвертой минуте.
Этот мяч стал для форварда 17 в текущем чемпионате Испании. Он единолично возглавляет рейтинг бомбардиров первенства, имея в активе также шесть ассистов.
16 голов имеют сразу двое футболистов: Джуд Беллингем ("Реал") и Анте Будимир ("Осасуна"). У Борхи Майораля из "Хетафе" – 15 точных ударов.
Также Довбык – наиболее результативный футболист Примеры. В его активе 22 гола+асиста. У ближайшего преследователя Роберта Левандовского (“Барселона”) – 21 голевое действие (13+8).
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