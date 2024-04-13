Гол Довбика стал юбилейным результативным ударом украинцев в чемпионате Испании
Всего забивали семь украинцев
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Жирона" именно гости открыли счет. Артем Довбик на старте поединка увенчал точным ударом широкую атаку "Жироны".
Этот мяч стал для Довбика семнадцатым в чемпионате Испании. По состоянию на сейчас украинец – лучший бомбардир первенства, опережая ближайших преследователей на один гол. В то же время этот результативный удар стал сороковым голом украинцев в элитном дивизионе чемпионата Испании. Всего забивали семь наших земляков.
- Артем Довбик – 17;
- Виктор Цыганков – 9;
- Артем Кравец – 5;
- Евгений Коноплянка – 4;
- Роман Яремчук – 3;
- Александр Яковенко – 1;
- Сергей Погодин – 1.
Отметим, что гол Довбика по состоянию на эту минуту не помогает "Жироне" получить очки на поле "Атлетико". Соперник выигрывает 3:1.
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