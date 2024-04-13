Гол Довбика стал юбилейным результативным ударом украинцев в чемпионате Испании

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Жирона" именно гости открыли счет. Артем Довбик на старте поединка увенчал точным ударом широкую атаку "Жироны".

Этот мяч стал для Довбика семнадцатым в чемпионате Испании. По состоянию на сейчас украинец – лучший бомбардир первенства, опережая ближайших преследователей на один гол. В то же время этот результативный удар стал сороковым голом украинцев в элитном дивизионе чемпионата Испании. Всего забивали семь наших земляков.

Артем Довбик – 17; Виктор Цыганков – 9; Артем Кравец – 5; Евгений Коноплянка – 4; Роман Яремчук – 3; Александр Яковенко – 1; Сергей Погодин – 1.

Отметим, что гол Довбика по состоянию на эту минуту не помогает "Жироне" получить очки на поле "Атлетико". Соперник выигрывает 3:1.