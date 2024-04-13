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Гол Довбика стал юбилейным результативным ударом украинцев в чемпионате Испании

Наши за границей

Всего забивали семь украинцев

Гол Довбика стал юбилейным результативным ударом украинцев в чемпионате Испании

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Жирона" именно гости открыли счет. Артем Довбик на старте поединка увенчал точным ударом широкую атаку "Жироны".

Этот мяч стал для Довбика семнадцатым в чемпионате Испании. По состоянию на сейчас украинец – лучший бомбардир первенства, опережая ближайших преследователей на один гол. В то же время этот результативный удар стал сороковым голом украинцев в элитном дивизионе чемпионата Испании. Всего забивали семь наших земляков.

  1. Артем Довбик – 17;
  2. Виктор Цыганков – 9;
  3. Артем Кравец – 5;
  4. Евгений Коноплянка – 4;
  5. Роман Яремчук – 3;
  6. Александр Яковенко – 1;
  7. Сергей Погодин – 1.

Отметим, что гол Довбика по состоянию на эту минуту не помогает "Жироне" получить очки на поле "Атлетико". Соперник выигрывает 3:1.

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Примера Артем Довбик Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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dalexx (Украина)
13.04.2024 в 16:43
Голи Онопко та Нікіфорова ми не рахуємо?
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Комментарии 2
dalexx (Украина)
13.04.2024 в 16:43
Голи Онопко та Нікіфорова ми не рахуємо?
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Черноморчик (Одесса )
13.04.2024 в 17:27
Они ж мягко говоря русские ! Или ты считаешь ,что они украинцы ?
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