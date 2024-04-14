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Не самый лучший в команде, но и не самый худший. Оценки Зинченко после встречи с Виллой

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Александр вышел в стартовом составе и ушел с поля на 87-й минуте

Не самый лучший в команде, но и не самый худший. Оценки Зинченко после встречи с Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинец провел 25-й поединок в текущем сезоне АПЛ. "Канониры" в Лондоне потерпели поражение от "Астон Виллы" (0:2).

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Портал WhoScored оценил действия бывшего игрока "Манчестер Сити" на 6,2 балла, Sofascore поставил 6,7. Александр осуществил 69 касаний, сделал 88% точных пасов, нанес один удар мимо ворот, создал голевой шанс. Также защитник 13 раз терял мяч, отдал одну ключевую передачу и попытался обыграть соперника, но своей цели не достиг.

Это был третий матч подряд в АПЛ, в котором футболист вышел в основе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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