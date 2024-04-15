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Жирону и агента Довбика обвинили в финансовом скандале - есть реакция представителя форварда

Наши за границей

Речь идет о возможных нарушениях правил финансового фейр-плея

Жирону и агента Довбика обвинили в финансовом скандале - есть реакция представителя форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирону" и агента украинского нападающего команды Артема Довбика Алексея Люндовского подозревают в возможных нарушениях правил финансового фейр-плея ФИФА и экономических преступлениях. Об этом утверждает Sport.ua.

По информации источника, в испанский клуб поступил запрос от юристов, которые предполагают, что в момент соглашения между ФК "Жирона" и футбольным агентством Alik Football Management, в лице агента футболиста Алексея Люндовского, были нарушены определенные финансовые договоренности, а также были обнаружены факты возможного мошенничества.

Кроме того отмечается, что сейчас проверяется факт того, что агент футболиста мог войти в сговор с другими лицами и совершить экономическое преступление, чтобы уйти от налогообложения в Украине. Ради этого Алексей Люндовский намеренно зарегистрировал юридическое лицо практически с полностью аналогичным названием своего агентства, однако не на территории Украины, а в Эстонии.

Проверка оформленного трансфера Довбика в зарубежный клуб на предмет чистоты может коснуться и непосредственных участников перехода футболиста – испанской "Жироны" и "Днепра-1".

Нарушение финансового фейр-плей УЕФА, в случае их доказательства со стороны UEFA Club Financial Control Body (CFCB) может привести не только к существенным денежным штрафам (как в случае с "Манчестер Сити") но и отказу в лицензии на участие "Жироны" в европейских футбольных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

ФК "Жирона" находится в частичной собственности City Football Group, владеющей "Манчестер Сити".

Позже агент футболиста Алексей Люндовский опроверг эту информацию в комментарии Tribuna.com.

- Это чушь, сплошная клевета, у которой нет никаких оснований. Никакого скандала, никаких санкций быть не может. Мои юристы сейчас занимаются этим вопросом. Это заказной материал, клевета, с которой будут разбираться мои юристы. Кто и с какой целью это запустил?

– Но, насколько понимаю, у вас действительно есть вот эта компания в Эстонии, о которой говорится, что через нее вроде бы организовали схему?

– Она есть, да. Каждый гражданин Украины может иметь фирму за границей. В этом новости нет. Эта фирма функционирует уже много лет, потому что я работаю не только в Украине. Но это уже другой вопрос. Никаких нарушений нет. Все было согласно футбольному законодательству, – сказал Люндовский.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
15.04.2024 в 14:20
Футболіста і його репутацію шкода.
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Комментарии 1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
15.04.2024 в 14:20
Футболіста і його репутацію шкода.
Ответить
0
0

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