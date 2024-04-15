СМИ: Бавария и Барселона летом могут поспорить за Цыганкова

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который проводит отличный сезон в Испании, попал в сферу интересов "Баварии", сообщает Más Fichajes.

Источник пишет о том, что если "Жирона" согласится отпустить игрока, на него будут претендовать два европейских гранды – "Бавария" и "Барселона".

При этом преимущество в этой борьбе будет у немецкого клуба, который имеет более серьезную финансовую компоненту.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.