Продолжает восстанавливаться после травмы. Яремчук вне заявке Валенсии на матч против Осасуны

Сегодня, 15 апреля, в Испании пройдет матч 31-го тура Ла Лиги, в котором "Осасуна" примет ""Валенсию". Поединок начнется в 22:00.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в заявку на матч – он продолжает восстанавливться после травмы, которую получил в конце марта и ориентировочно должен біл пропустить 2-3 недели.

Также отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 44 набранными пунктами.