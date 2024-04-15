Цыганык: Мудрик до Челси был очень близок к Байеру - ездил в Леверкузен и был в офисе клуба
Но немецкий клуб не мог предложить Шахтеру нужную сумму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что до перехода в "Челси" украинский вингер
"Мудрик был очень близок к "Байеру". Очень.
Я вам больше скажу – он ездил в Леверкузен, был в офисе клуба, прогулялся по "Бай Арене". Он был очень близок… Ну а что сейчас уже говорить?
Но те финансовые условия, которые предлагал ему "Байер", и те, которые сейчас у него есть в "Челси" - невозможно сравнивать. И "Байер" давал совсем не те деньги за игрока. 22-23 миллиона. Это было лето 2022 года.
Мудрик тогда очень хотел, но затем была блестящая его игра в ЛЧ и предложение от "Челси".
Что сейчас говорить. Сейчас нужно думать о том, как становиться чемпионом с "Челси", -сказал Цыганык.
Напомним, что в итоге, Мудрик перешел в "Челси" зимой 2023 года за 70+30 млн евро.
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