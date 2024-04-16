Полгода без футбола. Стал известен характер тяжелой травмы Безуса
33-летний украинец получил тяжелую травму
Фото: Instagram
Накануне стало известно, что украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус досрочно завершил текущий сезон из-за травмы.
По информации кипрских СМИ, хавбек получил разрыв ахиллова сухожилия, и пропустит по меньшей мере шесть месяцев.
Стоит заметить, что контракт Безуса с "Омонией" заканчивается 31 мая 2024 года. При этом кипрский клуб имею опцию продления еще на один сезон.
В этом сезоне Роман отыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
За три тура до конца чемпионата Кипра "Омония" занимает 3-е место в Чемпионской группе.
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Источник:ThisIsMappa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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