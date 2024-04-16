Сидорчук: Подростком я подавал мячи в Запорожье. Бывало, с ребятами немного тянули время

Хавбек сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук, вспомнил как на заре своей карьеры в Запорожье он еще ребенком подавал мячи на матчах "Металлурга".

"Наверное, вы слышали историю, как болбой на матче "Тоттенхэма" очень быстро подал мяч Сержу Орье. Прошла атака, которая завершилась голом. Вероятно, это один из моментов, которые поспособствовали обсуждению по изменению правил работы болбоев в АПЛ, чтобы убрать их влияние на игру. Как вы считаете, это является дополнительным преимуществом домашнего матча?

Выскажу свое мнение, как человек, находящийся внутри этого процесса. В матчах, в которых я играл, не было подобных эпизодов. Чаще бывает, что на выездных матчах ребята наоборот затягивают время для своих команд и это немного раздражает. Ты хочешь быстро ввести мяч в игру, а этому мешают.

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Когда я был подростком, тоже подавал мячи в Запорожье. Бывало, с ребятами немного тянули время или, наоборот, действовали быстрее, когда было надо. Вообще, в моем детстве быть болбоем — это быть как бы участником игры. Мы были на всех домашних матчах "Металлурга", видели вблизи профессиональный футбол: нюансы разминки до игры и в перерыве, как работают вратари, в каких бутсах и с какими щитками играют.

Кажется, это мелочь, но именно из таких мелочей и состоят матчи и добываются результаты", — написал Сидорчук в Инстаграм.