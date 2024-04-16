Артета - о Зинченко: Я люблю Алекса, он очень много дал нашей команде
Тренер Арсенала стал на защиту украинца
skysports
Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" главный тренер "
"Я люблю Алекса, он так много дал нашей команде. Он очень высококвалифицированный игрок и имеет невероятную смелость играть в футбол, несмотря на обстоятельства.
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Оставайтесь с нашими игроками и поддерживайте их, потому что, безусловно, при вашей поддержке они будут играть лучше", - сказал Артета.
Напомним, что матч ЛЧ "Бавария" - "Арсенал" состоится в среду, 17 апреля. В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью 2:2.
"I love Alex" ❤️— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 16, 2024
Mikel Arteta says the fans need to support Oleksandr Zinchenko after he received some criticism against Aston Villa. pic.twitter.com/av7MZwVT6E
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