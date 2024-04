Артета - о Зинченко: Я люблю Алекса, он очень много дал нашей команде

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" главный тренер " Арсенала " Микель Артета встал на защиту украинского защитника команды Александра Зинченко, которого в последнее время часто критикуют.

Напомним, что матч ЛЧ "Бавария" - "Арсенал" состоится в среду, 17 апреля. В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью 2:2.

"I love Alex" ❤️



Mikel Arteta says the fans need to support Oleksandr Zinchenko after he received some criticism against Aston Villa.