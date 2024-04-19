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Саттон: Почему-то болельщики считают, что именно Зинченко должен взять на себя всю вину за плохую форму Арсенала

Наши за границей
Обновлено

Эксперт считает, что из украинца сделали козла отпущения

Саттон: Почему-то болельщики считают, что именно Зинченко должен взять на себя всю вину за плохую форму Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Челси" и сборной Англии Крис Саттон заступился за украинского защитника "Арсенала" Александр Зинченко, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов.

"Эти нападки на Зинченко явно несправедливы. На самом деле, я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченко. Почему-то посчитали, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму "Арсенала" — из него в данной ситуации и сделали козла отпущения.

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Я не буду говорить обо всех фанатах "Арсенала", но к некоторым из них вопросов не меньше, чем к команде: они очень вспыльчивы, но, с другой стороны, были из них те, кто на последних матчах не удосужился остаться на трибунах до конца игры. А что касается критики, то болельщики должны помнить, что так или иначе, но "Арсенал" провел хороший сезон", - рассказал Саттон.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Mail Sport Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
19.04.2024 в 20:04
Дыма без огня не бывает. Зина действительно часто ошибается в важных матчах
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
19.04.2024 в 20:04
Дыма без огня не бывает. Зина действительно часто ошибается в важных матчах
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1
0
download1 (huyersk)
19.04.2024 в 19:57
знайшли цапа, а самі не про що
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0
1
alex.belogubko (одесса)
19.04.2024 в 19:24
За его длинный язык много болтает а играет слабо --лентяй пошёл по пути КОНО
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