Саттон: Почему-то болельщики считают, что именно Зинченко должен взять на себя всю вину за плохую форму Арсенала

Экс-форвард "Челси" и сборной Англии Крис Саттон заступился за украинского защитника " Арсенала " Александр Зинченко, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов.

"Эти нападки на Зинченко явно несправедливы. На самом деле, я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченко. Почему-то посчитали, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму "Арсенала" — из него в данной ситуации и сделали козла отпущения.

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