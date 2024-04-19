Саттон: Почему-то болельщики считают, что именно Зинченко должен взять на себя всю вину за плохую форму Арсенала
Эксперт считает, что из украинца сделали козла отпущения
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард "Челси" и сборной Англии Крис Саттон заступился за украинского защитника "
"Эти нападки на Зинченко явно несправедливы. На самом деле, я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченко. Почему-то посчитали, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму "Арсенала" — из него в данной ситуации и сделали козла отпущения.
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Я не буду говорить обо всех фанатах "Арсенала", но к некоторым из них вопросов не меньше, чем к команде: они очень вспыльчивы, но, с другой стороны, были из них те, кто на последних матчах не удосужился остаться на трибунах до конца игры. А что касается критики, то болельщики должны помнить, что так или иначе, но "Арсенал" провел хороший сезон", - рассказал Саттон.
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