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Тренер Валенсии рассказал, как проходит восстановление Яремчука

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Судя по всему, нападающий будет вне игры еще пару недель

Тренер Валенсии рассказал, как проходит восстановление Яремчука

фото - ФК Валенсія

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Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, как проходит восстановление украинского форварда Романа Яремчука.

"Мы уже говорили о процессе восстановления. На данный момент он продолжается в установленные сроки. Мы увидим за эти две недели, когда он приблизится к возможности вернуться", - рассказал тренер.

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Напомним, что форвард получил повреждение в матче с "Мальоркой" 30 марта и по прогнозам вернется в строй в начале мая (5-го числа) к матчу 34-го тура Ла Лиги с "Алавесом".

Также отметим, что в текущем сезоне Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.

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Роман Яремчук Рубен Бараха Валенсия
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Источник:
Twitter Валенсії
Опубликовал: Михаил Черныш
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