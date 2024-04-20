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Бидный: Наличие Мудрика в списке лиц, просрочивших возвращение из-за границы, не означает, что он что-то нарушил

Наши за границей

Это не обязанности спортивных организаций

Бидный: Наличие Мудрика в списке лиц, просрочивших возвращение из-за границы, не означает, что он что-то нарушил

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал попадание футболиста "Челси" и национальной сборной Михаила Мудрика в список не вернувшихся из-за рубежа спортсменов.

“Следует понимать, что Мудрик был в списке людей, просрочивших срок пребывания за границей. Мы не ведем официальный реестр людей, уклоняющихся от обязанности защищать страну. Министерство, как орган государственной власти, ведет контрольный учет поехавших и просрочивших сроки своего пребывания за границей людей – вот и все.

Служба безопасности Украины обратилась к нам с предложением обнародовать этот список. Мы увидели, что эта ситуация вызвала общественный резонанс. Кроме того, включилась российская пропаганда.

Мудрик в свое время уехал как футболист "Шахтера", а затем заключил контракт с "Челси". Наличие в этом списке не означает, что человек что-то нарушил. Он создан, чтобы Минмолодежьспорта могло следить за каждым частным случаем.

Мы переформатируем его и объясним, какие категории спортсменов есть. В нашем понимании игроки команд из лучших чемпионатов Европы имеют право на пересечение границы. Согласно Постановлению КМУ, игроки рейтинговых лиг (в том числе и европейских) по игровым видам спорта имеют право на пересечение границы с соблюдением, конечно, других условий, установленных государством. В итоге мы получим еще одного посла Украины в мире”, – сказал Бидный.

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Источник:
champion.com
Опубликовал: Максим Кучер
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