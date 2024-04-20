Бидный: Наличие Мудрика в списке лиц, просрочивших возвращение из-за границы, не означает, что он что-то нарушил
Это не обязанности спортивных организаций
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал попадание футболиста "Челси" и национальной сборной Михаила Мудрика в список не вернувшихся из-за рубежа спортсменов.
“Следует понимать, что Мудрик был в списке людей, просрочивших срок пребывания за границей. Мы не ведем официальный реестр людей, уклоняющихся от обязанности защищать страну. Министерство, как орган государственной власти, ведет контрольный учет поехавших и просрочивших сроки своего пребывания за границей людей – вот и все.
Служба безопасности Украины обратилась к нам с предложением обнародовать этот список. Мы увидели, что эта ситуация вызвала общественный резонанс. Кроме того, включилась российская пропаганда.
Мудрик в свое время уехал как футболист "Шахтера", а затем заключил контракт с "Челси". Наличие в этом списке не означает, что человек что-то нарушил. Он создан, чтобы Минмолодежьспорта могло следить за каждым частным случаем.
Мы переформатируем его и объясним, какие категории спортсменов есть. В нашем понимании игроки команд из лучших чемпионатов Европы имеют право на пересечение границы. Согласно Постановлению КМУ, игроки рейтинговых лиг (в том числе и европейских) по игровым видам спорта имеют право на пересечение границы с соблюдением, конечно, других условий, установленных государством. В итоге мы получим еще одного посла Украины в мире”, – сказал Бидный.
Популярное сейчас
- Известно, кто подсказал Лунину по центру отразить удар Бернарду Силвы
- "Нужно отдать должное сопернику": Гвардиола - о 1/4 Лиге чемпионов
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- "Герой. Он сделал невероятное, чтобы спасти Мадрид". Испанская пресса в восторге от Лунина после четвертьфинала с Сити
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста