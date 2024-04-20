Есть ли Мудрик? Челси опубликовал старт на полуфинал Кубка Англии против Манчестер Сити
Маурисио Почеттино сделал свой выбор
Фото - Getty Images
В 19:15 на лондонском "Уэмбли" давние знакомые будут определять, кто продолжит борьбу за трофей.
У "пенсионеров" немало кадровых проблем. Около десяти игроков испытывают проблемы со здоровьем из-за травм или болезней. Несмотря на это, для Михаила Мудрика не нашлось места в основе.
В двух предыдущих раундах украинец начинал матчи на поле. В частности, в ⅛ финале бывший игрок "Шахтера" забил в ворота "Лидса" (3:2). На стадии ¼ футболиста сборной заменили на 78-й минуте. Также он появлялся в старте против "Престона" в 1/32 (4:0).
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Introducing our semi-final XI…— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2024
???????? Enzo returns in the middle.
©️ Gallagher captains the Blues.
⚡️ Madueke keeps his place.@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/j8e0nFXH46
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