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Есть ли Мудрик? Челси опубликовал старт на полуфинал Кубка Англии против Манчестер Сити

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Есть ли Мудрик? Челси опубликовал старт на полуфинал Кубка Англии против Манчестер Сити

Фото - Getty Images

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В 19:15 на лондонском "Уэмбли" давние знакомые будут определять, кто продолжит борьбу за трофей.

У "пенсионеров" немало кадровых проблем. Около десяти игроков испытывают проблемы со здоровьем из-за травм или болезней. Несмотря на это, для Михаила Мудрика не нашлось места в основе.

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В двух предыдущих раундах украинец начинал матчи на поле. В частности, в ⅛ финале бывший игрок "Шахтера" забил в ворота "Лидса" (3:2). На стадии ¼ футболиста сборной заменили на 78-й минуте. Также он появлялся в старте против "Престона" в 1/32 (4:0).

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Источник:
X Chelsea FC
Опубликовал: Александр Симченко
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