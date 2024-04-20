Нашлось место для Зинченко? Обнародован стартовый состав Арсенала

"Вулверхемптон" на "Молинью Стедиум" будет принимать лондонский клуб в рамках 34-го тура АПЛ. Подопечные Микеля Артеты планируют найти отраду после болезненного вылета из ¼ ЛЧ.

Александра Зинченко не включили в основу "гуннеров" на этот поединок. Украинец начнет встречу на скамейке для запасных. Отметим, что в предыдущих трех турах чемпионата экс-футболист "Манчестер Сити" выходил в старте.

В текущем первенстве защитник провел на поле 25 поединков, забил гол, отдал два ассиста и заработал два предупреждения. В ответном матче ¼ ЛЧ Александр не появлялся.