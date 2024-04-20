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Мудрик — худший игрок матча по версии WhoScored

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Украинец вышел на поле на 79-й минуте

Мудрик — худший игрок матча по версии WhoScored

Getty Images/Global Images Ukraine

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В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" дожал "Челси" в конце второго тайма (1:0). "Пенсионеры" также имели возможности забить, но вратарь "горожан" Штефан Ортега оформил 5 сейвов.

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Михаил Мудрик оставил скамью для запасных ближе к окончанию основного времени, когда счет еще не был открыт. WhoScored оценил действия украинца в 5,8 балла — это самый низкий показатель среди игроков обоих клубов. Платформа SofaScore поставила футболисту 6,4, аналогично Рахиму Стерлингу и Мало Густо.

Михаил проиграл 3 воздушных дуэли, трижды терял мяч и столько же раз неудачно навешивал. А еще у него 9 касаний и все 5 пасов были точными.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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