Мудрик — худший игрок матча по версии WhoScored

В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" дожал "Челси" в конце второго тайма (1:0). "Пенсионеры" также имели возможности забить, но вратарь "горожан" Штефан Ортега оформил 5 сейвов.

Михаил Мудрик оставил скамью для запасных ближе к окончанию основного времени, когда счет еще не был открыт. WhoScored оценил действия украинца в 5,8 балла — это самый низкий показатель среди игроков обоих клубов. Платформа SofaScore поставила футболисту 6,4, аналогично Рахиму Стерлингу и Мало Густо.

Михаил проиграл 3 воздушных дуэли, трижды терял мяч и столько же раз неудачно навешивал. А еще у него 9 касаний и все 5 пасов были точными.