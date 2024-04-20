Пятый с конца. Сидорчук получил оценку за очередной матч в составе Вестерло
Сергей помог завоевать команде первый балл в группе за путевку в Лигу конференций
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 4-м туре второго этапа чемпионата Бельгии "Вестерло" и "Стандард" расписали эффектную ничью (3:3). Коллектив украинца упустил победу на 90+3 минуте.
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Бывший футболист "Динамо" отыграл весь поединок и получил 6,8 балла от Sofascore. В его активе 50 касаний, 90% точных пасов (35/39), 7 из 9 точных длинных передач, две удачные попытки побороться за позицию.
Также Сидорчук 5 раз терял мяч, трижды совершил вынос, два отбора и два перехвата. Это был его 25-й матч в бельгийском первенстве.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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