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Пятый с конца. Сидорчук получил оценку за очередной матч в составе Вестерло

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Сергей помог завоевать команде первый балл в группе за путевку в Лигу конференций

Пятый с конца. Сидорчук получил оценку за очередной матч в составе Вестерло

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 4-м туре второго этапа чемпионата Бельгии "Вестерло" и "Стандард" расписали эффектную ничью (3:3). Коллектив украинца упустил победу на 90+3 минуте.

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Бывший футболист "Динамо" отыграл весь поединок и получил 6,8 балла от Sofascore. В его активе 50 касаний, 90% точных пасов (35/39), 7 из 9 точных длинных передач, две удачные попытки побороться за позицию.

Также Сидорчук 5 раз терял мяч, трижды совершил вынос, два отбора и два перехвата. Это был его 25-й матч в бельгийском первенстве.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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