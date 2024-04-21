Зинченко впервые за период выступлений в Арсенале в двух матчах подряд попал в заявку, но не вышел на поле
Томиясу и Кивер играют вместо украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 34 тура АПЛ "Вулверхэмптон" играл против "Арсенала". Украинец Александр Зинченко не явился на поле.
Во втором поединке он провел всю игру на скамейке для запасных. Также украинец попал в заявку "канониров" на матч против "Баварии" 17 апреля, но на поле не вышел.
Впервые в этом сезоне (и впервые в карьере Зинченко в Лондоне) Артета дважды подряд не дал сыграть украинцу. Против "Баварии" на позиции левого защитника вышел Томиясу, а в матче с "вулвз" – Кивер.
В последний раз Зинченко имел такой период без матчей не из-за травмы весной 2022 года. Тогда украинец выступал еще за "Манчестер Сити".
В общей сложности на счету Александра 33 поединка в текущем сезоне, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами.
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