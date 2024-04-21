Только 4 игрока действовали лучше. Оценки Забарного за игру против Астон Виллы

В 34-м туре "Борнмут" посетил Бирмингем и приехал в гости к "Астон Вилле". Еще в первом тайме "вишни" вышли вперед благодаря реализованному пенальти Соланке. Но "львы" ответили тремя точными ударами (1:3).

Забарный вышел в основе. На 56-й минуте слишком активно задерживал соперника, поэтому арбитр показал желтую карточку. Это пятое предупреждение для него в этом первенстве.

WhoScored оценил действия украинца на 6,5 балла (5-й показатель в команде), Sofascore – на 6,9 (4-й результат). Бывший защитник "Динамо" совершил 54 касания, отдал 90% точных пасов (38/42), по 4 раза сделал вынос и отбор мяча, в четырех из шести эпизодов выиграл борьбу за позицию.