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Только 4 игрока действовали лучше. Оценки Забарного за игру против Астон Виллы

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Илья провел 33-й матч в текущем сезоне АПЛ

Только 4 игрока действовали лучше. Оценки Забарного за игру против Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 34-м туре "Борнмут" посетил Бирмингем и приехал в гости к "Астон Вилле". Еще в первом тайме "вишни" вышли вперед благодаря реализованному пенальти Соланке. Но "львы" ответили тремя точными ударами (1:3).

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Забарный вышел в основе. На 56-й минуте слишком активно задерживал соперника, поэтому арбитр показал желтую карточку. Это пятое предупреждение для него в этом первенстве.

WhoScored оценил действия украинца на 6,5 балла (5-й показатель в команде), Sofascore – на 6,9 (4-й результат). Бывший защитник "Динамо" совершил 54 касания, отдал 90% точных пасов (38/42), по 4 раза сделал вынос и отбор мяча, в четырех из шести эпизодов выиграл борьбу за позицию.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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