Фонсека встретился с юными спортсменами из Харькова
Экс-тренер Шахтера не забывает об Украине
Фото: LOSC/Автор - невідомий
Бывший главный тренер “Шахтера” Паулу Фонсека провел время с юными спортсменами из Харькова.
Лилль принял 39 молодых спортсменов (23 мальчика и 16 девочек от 11 до 16), чтобы они смогли на некоторое время сменить обстановку и потренироваться в спокойных условиях. Для спортсменов предусмотрены занятия футболом, дзюдо, художественной и спортивной гимнастикой. Лилль принимает юных спортсменов до 29 апреля. Городской совет предоставил им комплекс для тренировок в Фалампене, недалеко от города.
Помимо занятий спортом, в программу включены и различные мероприятия, в частности в воскресенье юные харьковчане имели возможность встреться с главным тренером “Лилля” Паулу Фонсекой после матча чемпионата Франции со “Страсбуром” (1:0).
????????????— LOSC (@losclive) April 21, 2024
Nous avons le bonheur d'accueillir 50 jeunes sportifs ukrainiens, dont des footballeurs, et leurs accompagnateurs venus de Kharkiv, ville jumelle de Lille. ????
Nous leur souhaitons la bienvenue pour #LOSCRCSA pic.twitter.com/XDJxPuaKLn
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