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Фонсека встретился с юными спортсменами из Харькова 

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Экс-тренер Шахтера не забывает об Украине

Фонсека встретился с юными спортсменами из Харькова 

Фото: LOSC/Автор - невідомий

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Бывший главный тренер “Шахтера” Паулу Фонсека провел время с юными спортсменами из Харькова.

Лилль принял 39 молодых спортсменов (23 мальчика и 16 девочек от 11 до 16), чтобы они смогли на некоторое время сменить обстановку и потренироваться в спокойных условиях. Для спортсменов предусмотрены занятия футболом, дзюдо, художественной и спортивной гимнастикой. Лилль принимает юных спортсменов до 29 апреля. Городской совет предоставил им комплекс для тренировок в Фалампене, недалеко от города.

Помимо занятий спортом, в программу включены и различные мероприятия, в частности в воскресенье юные харьковчане имели возможность встреться с главным тренером “Лилля” Паулу Фонсекой после матча чемпионата Франции со “Страсбуром” (1:0).

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Лига 1 Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
BFM Lille
Опубликовал: Александр Сапожников
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