Стали известны оценки Лунина за матч с Барселоной

21 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между "Реал" Мадридом и "Барселоной". Встреча завершилась победой королевского клуба со счетом 3:2.

Украинский кипер "сливочных" Андрей Лунин отыграл весь поединок. За отведенное время Лунин 39 раз коснулся мяча, сделал 4 сейва (3 из которых после ударов из-за пределов штрафной), отдал 21 точную передачу из 27 (78%), 5 раз вынес мяч, а также выиграл 2 единоборства из 2.

После матча авторитетные статистические порталы оценили действия участников на поле. WhoScored поставил украинцу оценку 6.4, а SofaScore - 7.0.

Лучшим игроком поединка стал защитник "Реала" Лукас Васкес (8.5, 8.9), который оформил гол+ассист.