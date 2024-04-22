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Стали известны оценки Лунина за матч с Барселоной

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Украинец пропустил два гола

Стали известны оценки Лунина за матч с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между "Реал" Мадридом и "Барселоной". Встреча завершилась победой королевского клуба со счетом 3:2.

Украинский кипер "сливочных" Андрей Лунин отыграл весь поединок. За отведенное время Лунин 39 раз коснулся мяча, сделал 4 сейва (3 из которых после ударов из-за пределов штрафной), отдал 21 точную передачу из 27 (78%), 5 раз вынес мяч, а также выиграл 2 единоборства из 2.

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После матча авторитетные статистические порталы оценили действия участников на поле. WhoScored поставил украинцу оценку 6.4, а SofaScore - 7.0.

Лучшим игроком поединка стал защитник "Реала" Лукас Васкес (8.5, 8.9), который оформил гол+ассист.

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Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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