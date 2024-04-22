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Лунин - о волевой победе над Барселоной: Именно так Реал побеждает

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Лунин - о волевой победе над Барселоной: Именно так Реал побеждает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

"Какой замечательный вечер на Бернабеу. Именно так "Реал" побеждает. Спасибо за атмосферу и поддержку", - написал Лунин на своей странице в Instagram.

Отметим, что после этого поединка "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и опережает "Барселону" на 11 пунктов.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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