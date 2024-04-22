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Экс-тренер Динамо Хацкевич может возглавить литовский клуб

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Экс-тренер Динамо Хацкевич может возглавить литовский клуб

Фото: shakhtar.com

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Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить литовский "Кауно Жальгирис", сообщает "Динамомания".

Отмечается, что Хацкевич уже посетил Литву, где провел переговоры с руководством клуба.

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По итогам 9-ти сыгранных туров "Кауно Жальгирис" занимает 4-е место в национальном чемпионате, отставая от лидера первенства "Жальгириса" на 9 очков.

Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул после громкого скандала с болельщиками команды.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Александр Бураков
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