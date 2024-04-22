Экс-тренер Динамо Хацкевич может возглавить литовский клуб
Новый вариант продолжения карьеры для белорусского специалиста
Фото: shakhtar.com
Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить литовский "Кауно Жальгирис", сообщает "Динамомания".
Отмечается, что Хацкевич уже посетил Литву, где провел переговоры с руководством клуба.
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По итогам 9-ти сыгранных туров "Кауно Жальгирис" занимает 4-е место в национальном чемпионате, отставая от лидера первенства "Жальгириса" на 9 очков.
Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул после
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Александр Бураков
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