Журналист: Байер интересуется Цыганковым

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил о том, что к вингеру " Жироны " Виктору Цыганкову проявляет интерес "Байер", который недавно стал чемпионом Германии.

"К Цыганкову есть много интереса. Открою вам секрет, если хотите считайте это инсайдом. Есть интерес от клуба, который стал большой неожиданностью этого сезона. Оказывается, главный тренер этой команды давно наблюдает за Виктор Цыганковым и хочет видеть его в своей команде. Это Хаби Алонсо.

Он, оказывается, очень внимательно наблюдает за Испанией, он понимает, что Цыганков - это тот футболист, который может дать результат. И он рассматривает возможность того, чтобы пригласить Цыганкова в "Байер".

Не знаю, чем это все закончится. Но игра Цыганкова очень нравится Хаби Алонсо, а это главная неожиданность Европы", - сказал Цыганык.