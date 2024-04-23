В ворота Ливерпуля. Форвард сборной Украины U-19 забил дебютный гол в Англии
18-летний украинец помог своей команде победить
Фото: safc.com
Украинский нападающий Тимур Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" U-21. Произошло это в матче чемпионата против "Ливерпуля" U-21 (2:1).
18-летний форвард вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 54-й минуте игры он отличился победным голом, установив счет 2:1 в пользу "черных котов". Этот мяч стал для него первым за команду U-21.
Напомним, Тутеров стал игроком "Сандерленда" в апреле прошлого года, перейдя из "Колоса" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В его активе также 2 гола в 6 поединках за сборную Украины U-19.
Here is Tutierov’s winner v Liverpool U21s tonight— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 22, 2024
Simple tap in but he was there to finish it!
Tutierov showing why he gets the start
A solid performance from the ???????? U19 man today
Senior debut in Championship dead rubbers before end of season? ???? pic.twitter.com/VdXB63X7vc
Популярное сейчас
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Вице-президент Кривбасса прокомментировал разговоры о нерациональности проведения матчей в Кривом Роге, Днепре и Одессе
- С 23 апреля все консульства Украины приостанавливают предоставление услуг мужчинам призывного возраста за границей
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО