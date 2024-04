В ворота Ливерпуля. Форвард сборной Украины U-19 забил дебютный гол в Англии

Украинский нападающий Тимур Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" U-21. Произошло это в матче чемпионата против "Ливерпуля" U-21 (2:1).

18-летний форвард вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 54-й минуте игры он отличился победным голом, установив счет 2:1 в пользу "черных котов". Этот мяч стал для него первым за команду U-21.

Напомним, Тутеров стал игроком "Сандерленда" в апреле прошлого года, перейдя из "Колоса" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В его активе также 2 гола в 6 поединках за сборную Украины U-19.

