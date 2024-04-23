Джо Коул: Я бы исключил отправку Мудрика в аренду. Нет ничего, чему он не мог бы научиться в Челси

Экс-хавбек "Челси" и сборной Англии Джо Коул порассуждал об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика, а также о слухах, которые отправляли украинца в аренду в "Арсенал".

"Я понимаю, что сейчас фанаты "Арсеналы" думают, что Троссард оказался лучшим приобретением, чем Мудрик, но, возможно, в будущем они передумают.

Троссард проделал отличную работу. Его пригласили специально для того, что он показывает на поле, но Мудрик все равно может оказаться более выгодной покупкой. Многое будет зависеть от того, насколько Михаил будет готов учиться, развиваться и становиться лучше.

Мудрика много критикуют, но иногда у него есть проблески в игре. Это огромный скачок из украинской лиги в Премьер-лигу, где более высокие требования, и в клуб, которого нет… Сейчас не самое стабильное время для игры за "Челси". Мудрик приехал из другой страны, которая находится несколько позади по уроню футбола. Ему нужно понять, что он может и чего не может делать. Он попал в нестабильную команду, к тому же он молод. Ему нужно развиваться. То, что он мог делать в чемпионате Украины, здесь не получится. Его нужно более плавно интегрировать в команду.

Он один из игроков, на которых я смотрю и думаю: "Я бы хотел его тренировать". Есть так много вещей, которые он может сделать лучше, чем то, что он делает. Ему это не понравится, но ему нужно сесть и по-настоящему отточить несколько основ, и это сделает его намного более эффективным.

Я бы исключил отправку его в аренду. Нет ничего, чему он не мог бы научиться в "Челси", но это на его совести. Ему приходится брать уроки на ходу. Фанаты также должны поддержать его. Пока Мудрик усердно работает и демонстрирует хороший язык тела, это не подлежит обсуждению, болельщики должны поддерживать его, потому что игрок этого заслуживает", – сказал Коул.