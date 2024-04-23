Я вам напомню! Перед матчем с Арсеналом Челси вспомнил супергол Мудрика в первом круге
Зашло от украинца тогда очень красиво
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура
В матче первого круга команды расписали результативную ничью 2:2, при этом суперголом отметился 23-летний украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, который закинул за шиворот киперу "канониров".
Накануне сегодняшней игры "Челси" в соцсетях напомнитл болельщикам об этом забитом мяче, как бы намекая на продолжение сегодня.
Напомним, что лондонское дерби начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
Misha last time out against Arsenal. ????#CFC | #ArsChe pic.twitter.com/t19NpGIsOZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 23, 2024
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