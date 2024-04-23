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Я вам напомню! Перед матчем с Арсеналом Челси вспомнил супергол Мудрика в первом круге

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Зашло от украинца тогда очень красиво

Я вам напомню! Перед матчем с Арсеналом Челси вспомнил супергол Мудрика в первом круге

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" примет "Челси".

В матче первого круга команды расписали результативную ничью 2:2, при этом суперголом отметился 23-летний украинский вингер "синих" Михаил Мудрик, который закинул за шиворот киперу "канониров".

Накануне сегодняшней игры "Челси" в соцсетях напомнитл болельщикам об этом забитом мяче, как бы намекая на продолжение сегодня.

Напомним, что лондонское дерби начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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