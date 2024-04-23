AS: На матч с Сосьедадом Анчелотти выпустит Кепу - в знак благодарности за помощь в серии пенальти в матче с Сити

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин может остаться в запасе на матч 33-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад", который состоится в пятницу, 26 апреля.

Как сообщает AS, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти даст отдохнуть Лунину и поставит в стартовый состав Кепу Аррисабалагу.

Таким образом дон Карло также намерен отблагодарить испанского вратаря за его высокий профессионализм и помощь в серии послематчевых пенальти против "Манчестер Сити", дав возможность сыграть впервые за три месяца.

Лунин же вернется в стартовый состав на полуфинальный поединок Лиги чемпионов против "Баварии".

Кроме этого, в матче с "Сосьедадом" Анчелотти намерен устроить и некоторую ротацию полевых игроков – дать лидерам отдохнуть перед матчем с той же "Баварией".

Напомним, что перед серий пенальти в матче ЛЧ с "Манчестер Сити" Кепа, права на которого принадлежат "Челси", активно помогал и советовал Лунину, как игроки "Сити" могут пробивать пенальти