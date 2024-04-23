Мудрик выйдет в основе на матч Челси против Арсенала, Зинченко остался в запасе
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Оба украинца команд остались в запасе на поединок – Александр Зинченко в запасе "Арсенала", а Михаил Мудрик – в запасе "Челси".
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Your Tuesday night team news is here! ????️@ParimatchUK | #CFC | #CheEve pic.twitter.com/4cKqA1cCFj— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 23, 2024
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2024
???? Tomiyasu returns
⚖️ Partey in the middle
⚡️ Havertz leads the line
Let's seize the opportunity, Gunners ???? pic.twitter.com/aOiWCkh43k
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