Мудрик выйдет в основе на матч Челси против Арсенала, Зинченко остался в запасе

Сегодня, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ , в котором "Арсенал" примет "Челси".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Оба украинца команд остались в запасе на поединок – Александр Зинченко в запасе "Арсенала", а Михаил Мудрик – в запасе "Челси".

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Your Tuesday night team news is here! ????️ @ParimatchUK | #CFC | #CheEve pic.twitter.com/4cKqA1cCFj

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Tomiyasu returns

⚖️ Partey in the middle

⚡️ Havertz leads the line



Let's seize the opportunity, Gunners ???? pic.twitter.com/aOiWCkh43k