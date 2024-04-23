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Мудрик выйдет в основе на матч Челси против Арсенала, Зинченко остался в запасе

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Стартовые составы команд

Мудрик выйдет в основе на матч Челси против Арсенала, Зинченко остался в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" примет "Челси".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Оба украинца команд остались в запасе на поединок – Александр Зинченко в запасе "Арсенала", а Михаил Мудрик – в запасе "Челси".

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Комментарии
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mr.Smith
23.04.2024 в 21:09
Так в запасі чи вийде Мудрик? Текст по дебильному написан
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Комментарии 1
avatar
mr.Smith
23.04.2024 в 21:09
Так в запасі чи вийде Мудрик? Текст по дебильному написан
Ответить
0
0

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