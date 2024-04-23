Цыганков вернулся в общую группу Жироны

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам.

Как сообщают испанские СМИ, сегодня украинец вернулся в общую группу команды и работал без ограничений.

Таким образом, Цыганков, вероятно, попадет в заявку своей команды на матч против "Лас-Пальмаса", который состоится 27 апреля.

Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы украинец пропустил два последних матча своей команды.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в этом сезоне Цыганков отыграл за "Жирону" во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.