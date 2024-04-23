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Цыганков вернулся в общую группу Жироны

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Украинец, вероятно, будет в заявке на ближайший матч своей команды

Цыганков вернулся в общую группу Жироны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков восстановился после травмы и вернулся к тренировкам.

Как сообщают испанские СМИ, сегодня украинец вернулся в общую группу команды и работал без ограничений.

Таким образом, Цыганков, вероятно, попадет в заявку своей команды на матч против "Лас-Пальмаса", который состоится 27 апреля.

Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы украинец пропустил два последних матча своей команды.

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Всего в этом сезоне Цыганков отыграл за "Жирону" во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Futbol Fantasy
Опубликовал: Михаил Черныш
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