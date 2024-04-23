Цыганков вернулся в общую группу Жироны
Украинец, вероятно, будет в заявке на ближайший матч своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
Как сообщают испанские СМИ, сегодня украинец вернулся в общую группу команды и работал без ограничений.
Таким образом, Цыганков, вероятно, попадет в заявку своей команды на матч против "Лас-Пальмаса", который состоится 27 апреля.
Напомним, что из-за травмы икроножной мышцы украинец пропустил два последних матча своей команды.
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Всего в этом сезоне Цыганков отыграл за "Жирону" во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
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Источник:Futbol Fantasy
Опубликовал: Михаил Черныш
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