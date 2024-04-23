Куртуа: Лунин отлично себя чувствует, поэтому мне спешить некуда

Бельгийский голкипер " Реала " Тибо Куртуа рассказал, как проходит его процесс восстановления после травмы.

"Все идет постепенно, я не тороплюсь. Определенной даты возвращения нет. Лунин отлично себя чувствует, поэтому мне спешить некуда. Когда я почувствую себя хорошо, я посмотрю, когда смогу сыграть. Когда я буду чувствовать себя хорошо, тогда увижу, когда смогу сыграть", – рассказал Куртуа.

Напомним, что Куртуа не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что бельгийский вратарь сможет возобновить полноценные тренировки в конце апреля.

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Лунин, в свою очередь, в этом сезоне провел 28 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.