Куртуа: Лунин отлично себя чувствует, поэтому мне спешить некуда
Бельгийский кипер не спешит форсировать восстановление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский голкипер "
"Все идет постепенно, я не тороплюсь. Определенной даты возвращения нет.
Лунин отлично себя чувствует, поэтому мне спешить некуда. Когда я почувствую себя хорошо, я посмотрю, когда смогу сыграть. Когда я буду чувствовать себя хорошо, тогда увижу, когда смогу сыграть", – рассказал Куртуа.
Напомним, что Куртуа не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что бельгийский вратарь сможет возобновить полноценные тренировки в конце апреля.
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Лунин, в свою очередь, в этом сезоне провел 28 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.
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