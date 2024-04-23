Польша. Гол украинца отправил Заглембе с пятью украинцами в составе в третий дивизион

23 апреля в Польше состоялись несколько матчей 29-го тура местной Первой лиги, в одном из которых "Заглембе" Сосновец принимал "Сталь" Жешув.

Судьбу матча решил быстрый гол уже на 4-й минуте украинца "Стали" Арсена Гросу. Счет 0:1 продержался до финального свистка.

Но самым главным итогом поединка стал тот факт, что "Заглембе" сегодня потерял все шансы на спасение и за 5 туров до финиша официально вылетел в третий дивизион.

Напомним, что аутсайдера зимой принял Александр Хацкевич, однако так и не смог наладить игру команды, более того, покинул "Заглембе" со скандалом после стычки с местными фанатами.

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Также отметим, что Хацкевич привлек в команду и 5 украинских игроков, которые продолжают играть за "Заглембе".