Разгромная победа Арсенала над Челси. Статистические порталы оценили игру Мудрика и Зинченко

23 апреля состоялся матч "Арсенал" - "Челси" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги (5:0).

В стартовом составе "синих" вышел украинец Михаил Мудрик, а Александр Зинченко ("канониры") присоединился к своей команде на 72-й минуте.

После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру соотечественников. Михаил получил 6.3 и 6.0, а Александр 7.1 и 6.4 соответственно.

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Мудрик отыграл 66 минут. Он сделал 30 касаний мяча, отдал 14/21 (67%) точных передач и мог сделать успешными одну обводку и одно воздушное единоборство, но не сделал этого.

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Зинченко за 26 минут игрового времени отдал 93% точных передач, выиграл 1 воздушное единоборство из двух и в целом сделал 17 касаний к мячу.