Легионер Динамо сделал заявление о своем будущем
Сейчас он играет в аренде за азербайджанский "Сабах"
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "Динамо" Кахим Перрис, который сейчас играет в аренде за азербайджанский "Сабах", высказался по поводу своих планов на следующий сезон.
- На данный момент мой план состоит в том, чтобы помочь команде как можно лучше финишировать и как можно выше оказаться в турнирной таблице. Что касается следующего сезона, то о нем я пока не думаю.
- Хотели бы остаться в команде, если "Сабах" выйдет в еврокубок?
- Я не знаю, что нас ждет в будущем. Сейчас я стараюсь изо всех сил, и мы посмотрим, что произойдет в конце сезона, - отметил Перрис.
В текущем сезоне Кахим провел 27 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Арендное соглашение ямайца истекает 30 июня 2024 года. Договор предусматривает опцию выкупа. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.
Сейчас "Сабах" занимает 5-е место чемпионата, отставая от зоны еврокубков на 1 зачетный пункт.
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