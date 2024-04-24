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Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина

Наши за границей
Обновлено

Мадридцы установили солидный ценник на украинца

Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" будет готов рассмотреть предложения по своему украинскому голкиперу Андрею Лунину, если не удастся договориться с игроком о продолжении сотрудничества.

Как сообщает DefensaCentral, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен выручить с продажи украинца 40 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость Андрея на Transfermarkt составляет 16 млн евро.

Действующий контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 12 встречах он отыграл на ноль.

Напомним, в начале апреля Лунин официально подписал контракт с компанией экс-агента Криштиану Роналду.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
DefensaCentral
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.04.2024 в 12:27
А брали за 6 млн.?
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.04.2024 в 12:27
А брали за 6 млн.?
Ответить
0
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
24.04.2024 в 12:54
10 млн по моему..
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