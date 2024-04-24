Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина

"Реал" будет готов рассмотреть предложения по своему украинскому голкиперу Андрею Лунину, если не удастся договориться с игроком о продолжении сотрудничества.

Как сообщает DefensaCentral, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен выручить с продажи украинца 40 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость Андрея на Transfermarkt составляет 16 млн евро.

Действующий контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 12 встречах он отыграл на ноль.

Напомним, в начале апреля Лунин официально подписал контракт с компанией экс-агента Криштиану Роналду.