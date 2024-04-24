Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
Мадридцы установили солидный ценник на украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" будет готов рассмотреть предложения по своему украинскому голкиперу Андрею Лунину, если не удастся договориться с игроком о продолжении сотрудничества.
Как сообщает DefensaCentral, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен выручить с продажи украинца 40 миллионов евро. При этом, трансферная стоимость Андрея на Transfermarkt составляет 16 млн евро.
Действующий контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 12 встречах он отыграл на ноль.
Напомним, в начале апреля Лунин официально подписал контракт с компанией экс-агента Криштиану Роналду.
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