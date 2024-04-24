  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко - после победы над Челси: Осталось еще четыре финала
В тренде

Зинченко - после победы над Челси: Осталось еще четыре финала

Наши за границей

"Арсенал" разгромил "Челси" и закрепился на 1-м месте

Зинченко - после победы над Челси: Осталось еще четыре финала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу своей команды над "Челси" (5:0) в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

"Потрясающая работа в исполнении ребят. Осталось еще четыре финала", - написал украинец в Instagram.

Отметим, что Зинченко начал поединок на лавке запасных, выйдя на замену на 72-й минуте. За свою игру Александр получил оценки 7.1 и 6.4 от Sofascore и Whoscored соответственно.

На данный момент "Арсенал" занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. До завершения этого сезона "канонирам" осталось сыграть 4 матча - против "Тоттенхэма", "Борнмута", "МЮ" и "Эвертона".

Читайте такжеАрсенал повторил уникальное достижение в АПЛ 30-летней давности
По теме
yellow-arrow
Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
yellow-arrow
Легионер Динамо сделал заявление о своем будущем
yellow-arrow
Сергей Сидорчук получил оценку выше средней за матч Вестерло
Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости