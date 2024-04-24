Зинченко - после победы над Челси: Осталось еще четыре финала

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу своей команды над "Челси" (5:0) в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

"Потрясающая работа в исполнении ребят. Осталось еще четыре финала", - написал украинец в Instagram.

Отметим, что Зинченко начал поединок на лавке запасных, выйдя на замену на 72-й минуте. За свою игру Александр получил оценки 7.1 и 6.4 от Sofascore и Whoscored соответственно.

На данный момент "Арсенал" занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. До завершения этого сезона "канонирам" осталось сыграть 4 матча - против "Тоттенхэма", "Борнмута", "МЮ" и "Эвертона".