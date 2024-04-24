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Топ-клуб Италии проявляет интерес к Довбику

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"Наполи" следит за украинским форвардом

Топ-клуб Италии проявляет интерес к Довбику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последние недели "Наполи" внимательно следил за нападающим "Жироны" Артемом Довбиком. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.

Трансфер украинца оценивается в сумму около 30 миллионов евро, что является вполне подъемной для неаполитанцев.

Отмечается, что летом "Наполи" произведет революцию в своей атаке. Команду могут покинуть Виктор Осимхен, Джованни Симеоне и Джакомо Распадори.

Заменить их в составе "партенопейцев" могут Довбик и форвард "Лилля" Джонатан Дэвид. Хотя многое будет зависеть от того, кто станет следующим тренером "Наполи" летом.

В этом сезоне Довбик отыграл 33 матча за "Жирону", в которых забил 18 голов и оформил 7 ассистов.

Сейчас "Наполи" занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алина Ерофеева
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