Топ-клуб Италии проявляет интерес к Довбику
"Наполи" следит за украинским форвардом
Getty Images / Global Images Ukraine
В последние недели "Наполи" внимательно следил за нападающим "Жироны" Артемом Довбиком. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.
Трансфер украинца оценивается в сумму около 30 миллионов евро, что является вполне подъемной для неаполитанцев.
Отмечается, что летом "Наполи" произведет революцию в своей атаке. Команду могут покинуть Виктор Осимхен, Джованни Симеоне и Джакомо Распадори.
Заменить их в составе "партенопейцев" могут Довбик и форвард "Лилля" Джонатан Дэвид. Хотя многое будет зависеть от того, кто станет следующим тренером "Наполи" летом.
В этом сезоне Довбик отыграл 33 матча за "Жирону", в которых забил 18 голов и оформил 7 ассистов.
Сейчас "Наполи" занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.
Популярное сейчас
- Что не так с Мудриком и Челси? Перспектива на сезон 2024/2025 не радужная
- На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
- Арсенал растоптал Челси, Юве в финале, Цыганков возвращается. Главные новости за 23 апреля
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО