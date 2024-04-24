Валенсия готовится к матчу с Барселоной, Яремчук работает индивидуально
Участие украинца в ближайшем матче под вопросом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Валенсия" готовится к выездному поединку 33-го тура Ла Лиги против "Барселоны". После двух выходных футболисты вернулись к тренировкам.
Приятной новостью стало присутствие украинского форварда Романа Яремчука. Украинец впервые вышел на поле с тех пор, как три недели назад получил травму. Правда, пока нападающий работает индивидуально.
Изменение даты матча (с субботы на понедельник) дает игроку время для восстановления, хотя его участие в матче с каталонцами остается под вопросом.
Отметим, что в текущем сезоне Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.
Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 29 апреля и начнется в 22:00.
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