Эндрю Тодос: Неуверенную игру Мудрика я связываю с Маурисио Почеттино

Английский журналист и эксперт Эндрю Тодос (Zorya Londonsk) порассуждал на популярную тему игры украинского вингера Михаила Мудрика за " Челси ".

"От Мудрика, думаю, что все ожидали немного больше в этом сезоне после его впечатляющих товарищеских матчей в Америке. Точно были положительные моменты и сильнейшие игры, но он не смог держать свою игру на постоянном уровне.

Честно говоря, я это связываю с Маурисио Почеттино. Главный тренер часто меняет стартовые составы после сильных предыдущих матчей игроков и не дает Мудрику постоянной игровой практики – всего трижды он сыграл все 90 минут.