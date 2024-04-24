Эндрю Тодос: Неуверенную игру Мудрика я связываю с Маурисио Почеттино
Тренер часто тасует состав, в том числе, и украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский журналист и эксперт Эндрю Тодос (Zorya Londonsk) порассуждал на популярную тему игры украинского вингера Михаила Мудрика за "
"От Мудрика, думаю, что все ожидали немного больше в этом сезоне после его впечатляющих товарищеских матчей в Америке. Точно были положительные моменты и сильнейшие игры, но он не смог держать свою игру на постоянном уровне.
Честно говоря, я это связываю с Маурисио Почеттино. Главный тренер часто меняет стартовые составы после сильных предыдущих матчей игроков и не дает Мудрику постоянной игровой практики – всего трижды он сыграл все 90 минут.
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Также не совсем понятно, почему "Челси" не использует сильные стороны Мудрика – его скорость. Передачи за спины защитников вообще почти не производят. Надеюсь, что "Челси" либо сменит тренера, либо Мудрик найдет новый клуб, чтобы лучше там себя проявить, " - сказал Тодос.
Напомним, что в текущем сезоне АПЛ на счету Мудрика 4 гола и 2 ассиста в 26 поединках.
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