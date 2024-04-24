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Эндрю Тодос: Неуверенную игру Мудрика я связываю с Маурисио Почеттино

Наши за границей

Тренер часто тасует состав, в том числе, и украинца

Эндрю Тодос: Неуверенную игру Мудрика я связываю с Маурисио Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский журналист и эксперт Эндрю Тодос (Zorya Londonsk) порассуждал на популярную тему игры украинского вингера Михаила Мудрика за "Челси".

"От Мудрика, думаю, что все ожидали немного больше в этом сезоне после его впечатляющих товарищеских матчей в Америке. Точно были положительные моменты и сильнейшие игры, но он не смог держать свою игру на постоянном уровне.

Честно говоря, я это связываю с Маурисио Почеттино. Главный тренер часто меняет стартовые составы после сильных предыдущих матчей игроков и не дает Мудрику постоянной игровой практики – всего трижды он сыграл все 90 минут.

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Также не совсем понятно, почему "Челси" не использует сильные стороны Мудрика – его скорость. Передачи за спины защитников вообще почти не производят. Надеюсь, что "Челси" либо сменит тренера, либо Мудрик найдет новый клуб, чтобы лучше там себя проявить, " - сказал Тодос.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ на счету Мудрика 4 гола и 2 ассиста в 26 поединках.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.04.2024 в 19:08
неужели и там это понимают?)))
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.04.2024 в 19:08
неужели и там это понимают?)))
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scorpius (Ck)
24.04.2024 в 19:38
Англыв принципе неглупые люди)
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KondratCheUa (Чернигов)
24.04.2024 в 18:57
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