Лунин - о спорном моменте в Эль-Классико: Думаю, что мяч не пересек линию ворот
Стороны продолжают спорить об этом эпизоде
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Журналист испанского ТВ Маркос де ла Роша спросил у украинского вратаря, пересек ли мяч линию ворот в эпизоде с ударом Ямаля.
"Я думаю, что нет", - сказал Лунин.
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Напомним, что в текущем сезоне 25-летний вратарь провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 12 встречах он отыграл на ноль.
❌ "NO ENTRÓ EL BALÓN".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2024
???? LUNIN NIEGA en EXCLUSIVA que entrase el GOL FANTASMA del CLÁSICO.#JUGONES pic.twitter.com/TPqdUByrJO
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