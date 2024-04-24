Лунин - о спорном моменте в Эль-Классико: Думаю, что мяч не пересек линию ворот

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин ответил на вопрос о возможном голе игрока "Барселоны" Ламина Ямаля в Эль-Класико (3:2).

Журналист испанского ТВ Маркос де ла Роша спросил у украинского вратаря, пересек ли мяч линию ворот в эпизоде с ударом Ямаля.

"Я думаю, что нет", - сказал Лунин.

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Напомним, что в текущем сезоне 25-летний вратарь провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 12 встречах он отыграл на ноль.