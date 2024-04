Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем, Забарный выйдет с первых минут на Вулвз

Сегодня, 24 апреля, в АПЛ состоится несколько матчей 29-го тура чемпионата, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Вулверхэмптон" примет "Борнмут" и в стартовом составе гостей традиционно выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Также в еще одном матче, мерсисайдском дерби, "Эвертон" примет "Ливерпуль". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко также в старте на этот поединок.

Матч "Вулверхэмптон" - "Борнмут" начнется в 21:45. Текстовый онлайн поединка .

Матч "Эвертон" - "Ливерпуль" начнется в 22:00. Текстовый онлайн поединка.

