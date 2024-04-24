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Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем, Забарный выйдет с первых минут на Вулвз

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Украинцы на своих местах

Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем, Забарный выйдет с первых минут на Вулвз

Фото Андрія Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 апреля, в АПЛ состоится несколько матчей 29-го тура чемпионата, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Вулверхэмптон" примет "Борнмут" и в стартовом составе гостей традиционно выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Также в еще одном матче, мерсисайдском дерби, "Эвертон" примет "Ливерпуль". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко также в старте на этот поединок.

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Матч "Вулверхэмптон" - "Борнмут" начнется в 21:45. Текстовый онлайн поединка.

Матч "Эвертон" - "Ливерпуль" начнется в 22:00. Текстовый онлайн поединка.

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