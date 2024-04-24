Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем, Забарный выйдет с первых минут на Вулвз
Украинцы на своих местах
Фото Андрія Ющака - УАФ
Сегодня, 24 апреля, в АПЛ состоится несколько матчей 29-го тура чемпионата, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.
В одном из них "Вулверхэмптон" примет "Борнмут" и в стартовом составе гостей традиционно выйдет украинский защитник Илья Забарный.
Также в еще одном матче, мерсисайдском дерби, "Эвертон" примет "Ливерпуль". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко также в старте на этот поединок.
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Матч "Вулверхэмптон" - "Борнмут" начнется в 21:45.
Матч "Эвертон" - "Ливерпуль" начнется в 22:00. Текстовый онлайн поединка.
Tonight's Toffees! ???? #EVELIV pic.twitter.com/X8p635nwP8— Everton (@Everton) April 24, 2024
Three changes from the weekend.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 24, 2024
How we feeling? ???? pic.twitter.com/vwI1odwlWS
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