Жирона выложила гол Довбика в ворота Кадиса, коротко и емко прокомментировав форму украинца
Гол-машина!
Getty Images / Global Images Ukraine
20 апреля в матче 33-го тура Ла Лиги "Жирона" провела один из лучших матчей в 2024 году, комфортно разбив дома "Кадис" со счетом 4:1.
Украинский форвард каталонской команды
Отметил такую форму Артема и клуб, разместив в соцсетях видео гола украинца с короткой и емкой подписью: "Гол-машина". Точнее и не скажешь!
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???? ???????????????? ????????????????????????????#GironaCádiz | #LaLigaHighlights | @LaLigaEN— Girona FC (@GironaFC_Engl) April 24, 2024
pic.twitter.com/xuEGSyztp1
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