Жирона выложила гол Довбика в ворота Кадиса, коротко и емко прокомментировав форму украинца

20 апреля в матче 33-го тура Ла Лиги "Жирона" провела один из лучших матчей в 2024 году, комфортно разбив дома "Кадис" со счетом 4:1.

Украинский форвард каталонской команды Артем Довбик отличился в третьей игре подряд и достиг отметки в 18 голов в Ла Лиге — он сейчас возглавляет гонку бомбардиров.

Отметил такую форму Артема и клуб, разместив в соцсетях видео гола украинца с короткой и емкой подписью: "Гол-машина". Точнее и не скажешь!